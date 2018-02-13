ŞOK da Borsa yolunda

ŞOK’un arz büyüklüğünün 700 milyon-1 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Piyasa çevreleri, iyi fiyatlama yapılması halende beklenenin üzerinde bir talep olabileceğini belirtirken, “Şok büyük bir halka arz olacak. Halka arz sadece Borsa İstanbul’da yapılacak. Piyasa yoklaması yapıldı. Şok’ta yatırımcı teklifleri oldukça iyi. Ortak satışının ve ek satışların da olduğu yüzde 35-40 aralığında bir arz ile 700 milyon-1 milyar dolar arasında bir arz büyüklüğü gerçekleşebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Bu arada DeFacto, Beymen ve U.N. Ro-Ro’nun da mayıs ayında Borsa İstanbul’da halka arz edileceği belirtildi.