Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ŞOK da Borsa yolunda

Şirketlerin halka arzı gözleri Borsa İstanbul’a çevirirken, yeni arzlar da peş peşe geliyor. Zincir marketlerden ŞOK’un da halka arza hazırlandığı belirtildi.

13 Şubat 2018 Salı 10:05
ŞOK da Borsa yolunda

ŞOK’un arz büyüklüğünün 700 milyon-1 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Piyasa çevreleri, iyi fiyatlama yapılması halende beklenenin üzerinde bir talep olabileceğini belirtirken, “Şok büyük bir halka arz olacak. Halka arz sadece Borsa İstanbul’da yapılacak. Piyasa yoklaması yapıldı. Şok’ta yatırımcı teklifleri oldukça iyi. Ortak satışının ve ek satışların da olduğu yüzde 35-40 aralığında bir arz ile 700 milyon-1 milyar dolar arasında bir arz büyüklüğü gerçekleşebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Bu arada DeFacto, Beymen ve U.N. Ro-Ro’nun da mayıs ayında Borsa İstanbul’da halka arz edileceği belirtildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:05
  1. Borsa
  2. İstanbul
  3. ŞOK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den flaş Afrin açıklaması
    1. ABD'den flaş Afrin açıklaması
    2. Bahçeli'den sert tepki: Şehide haciz..
    3. Trump itiraf etti: Büyük hata yaptık!
    4. Marmara'da ilk defa görüldü! 2,5 metre..
    5. Nokia'nın yeni gözdesi resmen satışa..
    6. Bu yumurta bin lira!
    7. Hollandalı bakandan Putin yalanlaması
    8. O polis meslek eğitim merkezi..
    9. Beşiktaş'tan Çin'de büyük reklam!
    10. ABD'nin planı ortaya çıktı!..
    11. Flaş karar! Cumhurbaşkanı'nın istifası..
    12. PKK'lı teröristler Almanya'da parti..
    13. ÖSYM ilk sınav değerlendirme raporunu..
    14. Doğumdan sonra yürüyemez hale geldi
    15. Bakanlıkta 8 ByLock gözaltısı!
    16. 28 Şubat FETÖ'nün önünü açtı
    17. Google Amerika'nın gizli silahını..
    18. Yakalanınca böyle tepki gösterdi: Beni..
    19. Ev aldıran sürpriz plan
    20. Fatih Altaylı: O ihtimal yüzde 99.9
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!