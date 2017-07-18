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Şok bilgi paylaşıldı! İstanbul'da 2 saatte...

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar devam ederken, kentte 6726 şimşek çaktı.

18 Temmuz 2017 Salı 12:20
Şok bilgi paylaşıldı! İstanbul'da 2 saatte...

İstanbul'da etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, İstanbul üzerindeki yıldırım ve şimşeklerin analizi yapıldı.

Meteogreen hesabından paylaşılan verilere göre; kuzeybatıda son iki saatte 6726 yıldırım/şimşek çaktı. Silivri'de ise metrekareye 109 litre yağış düştü.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 12:20
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