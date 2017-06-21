Şok baskınla kasabayı ele geçirdiler...

Ariana News'in Darzab'daki yetkililere dayandırdığı habere göre, kasaba son iki gündür militanların kuşatması altında bulunuyordu. 2017 yılının başında Darzablı kadınların DEAŞ karşı direnişe başladığı basına yansımıştı.

FİLİPİNLER'DE REHİNE KRİZİ

Öte yandan, Marawi kentinde DEAŞ bağlantılı Maute örgütüyle mücadele eden Filipinler'de yeni bir kriz yaşanıyor. DEAŞ'a biat eden 'Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları' adlı örgüt Pigkawayan bölgesinde bir okulu işgal etti ve belli olmayan sayıda sivili rehin aldı.

Sputnik'in aktardığına göre, Marawi kentinde DEAŞ bağlantılı Maute örgütüyle yaklaşık 1 aydır mücadele eden Filipinler ordusu, Marawi'ye 160 km uzaklıktaki Pigkawayan köyünde 'Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları' adlı örgütün bir okulu işgal ederek sivilleri rehin aldığını duyurdu.