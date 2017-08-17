Soğuk su içmek o organımıza zarar veriyor

Özel bir hastanenin Kardiyoloji Doktoru Uzm. Dr. Ali Rıza Altunsu, sıcak yaz günlerinde kalp ve tansiyon hastalarına uyarılarda bulundu. Altunsu, sıcak havalarda hem kalp hastalarının şikayetlerinde artış olduğunu, hem de kalp hastası olduğunu bilmeyen hastalarda şikayetlerin belirginleşmesi nedeniyle yeni vakalar ortaya çıkabildiğini anlattı. Bu rahatsızlıkların sebeplerinden söz eden Dr. Altunsu, “Vücut sıcak havalarda daha fazla terleyerek ısısını düşürmeye çalışır. Terleme sırasında ciltteki damarlarda genişlemeler olur. Bu genişlemeler de, kalp yetmezliği olan hastalarda hayati organlara giden kan miktarında azalmaya neden olur.

Beyin dolaşımı zayıfladığı için hastada yorgunluk, halsizlik, uyku hali, bilinç bulanıklığı yaşanabilir. Böbreklere giden kan azaldığı için tansiyon düşüyor bu da hastalardaki kalp yetmezliğini kötüleştirecek bazı maddelerin böbrek tarafından salgılanmasına neden oluyor. İdrar miktarı azalır, tansiyon düşüklüğüne neden olur. Tansiyon düştüğü için kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır. Hayati organlar yeterli kan düzeyini sağlamak için daha yüksek hızlarda çalışır. Bu da göğüs ağrısı şikayetlerini arttırır. Kalbin beslenmesinde bozukluğuna, nefes darlığına yol açabilir” dedi.

Tatile çıkmadan doktorunuza mutlaka görünün

Terleme arttığı için tuz ve su kaybının da yaşandığını söyleyen Dr. Altunsu, buna bağlı tansiyon düşüklüğünün başladığını ve kalp atışları hızlandığını söyledi. Dr. Altunsu, tüm bunların kalp damarları bozuk olan kişilerde göğüs ağrısına, nefes darlığına yol açtığını belirtti. Kalp hastalarının yaz aylarında doktorlarına gitmeleri gerektiğini söyleyen Dr. Ali Rıza Altunsu, “Yaz tatiline çıkmadan önce kalp hastalarının doktora gitmeleri gerekiyor. İlaç kullanan hastalara bu ilaçlar ağır geliyor. Bunda bir doz ayarlaması gerekiyor. Sıcak yerlere tatile gideceklerse bu hastaların tansiyon ve kalp ilaçlarının dozlarını bir miktar azaltıyoruz” dedi.

Çok soğuk su içmek kalbe zarar!

Kalp ve tansiyon hastalarına yönelik önerilerini sürdüren Dr. Altunsu, şunları söyledi: “Yeteri kadar sıvı almak çok önemli. Sıvı kısıtlaması olmayan hastalar, günlük 2- 2 buçuk litre su içmeliler. Maden suyunu fazla içmemek, ölçülü içmek gerekiyor. Çok soğuk içilmemeli. Çok soğuk içildiğinde nabız yüksekliği, tansiyon dengesizliği, göğüs ağrısı ve kalp spazmını tetikleyebilir. Vücudun ısı dengesi bakımından hafif soğuklukta sular içilmeli.

Günün belli saatleri riskli saatlerdir. 11 ile 4 arasında güneşin dik geldiği saatlerde açık alanda bulunmamalarını öneriyoruz. Eğer dışarı çıkacaklarsa şapka kullanmalarını, açık renkli, pamuklu kıyafetler giymelerini öneriyoruz. Güneş kremi uygun koruma faktörlerinde kullanılmalı. Sıcak yaz günlerinde yağlı, baharatlı, kızartma türü yemeklerden kaçınmak gerekiyor. Bol meyve ve sebze tüketilmesi, haşlama ve fırın yemekleri tercih edilmesi gerekiyor. Şerbetli tatlılardan uzak durulmalıdır.