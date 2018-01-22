Kars`ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Sabah erken saatlerinde işlerine giden vatandaşlar ise soğukta zor anlar yaşadı. Gece hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Kars`ta gündüz saatlerinde termometreler eksi 10’u dereceyi gösterdi. Adeta buz kesen Kars`ta, vatandaşlar ise doğalgaz fiyatının yüksek olmasından yakındı.



Soğuk havanın etkili olduğu kentte kısıtlı imkanlarla ısınmaya çalıştıklarını ifade eden vatandaşlar, Doğalgaz, elektrik ve kömür fiyatlarının pahalı olduğunu bundan dolayı yeteri derece de ısınamadıklarını belirttiler. 8 ayı kış olan kentte havaların yeniden soğuduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Doğalgaza zam geldi. Bizde kış memleketi olduğumuz için doğalgaza çalışıyoruz, elektriğe çalışıyoruz. Kömüre çalışıyoruz. Sıkıntıdayız, arabalar donuyor. Evlerimizi düzgün ısıtamıyoruz. Doğalgazı gelen zamdan dolayı kısıtlı bir şekilde yakıyoruz, tam olarak ısınamıyoruz” dediler.

“Soğuk kırağı kart postallık görüntüler oluşturdu”

Kars’ta soğuk ile birlikte etkili olan kırağı ise kart postallık görüntüler ortaya çıkardı. Kentte bulunan bütün ağaçların beyaza büründü. Tarihi mekanlarla birleşen kırağı tutmuş ağaçlar adeta insanları büyüledi. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.