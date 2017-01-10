Soğuk havalarda günde bir bardak yeterli

Uzmanlar, soğuk kış günlerinde vücut direncini artırmak için bol vitamin olan meyve sularını tüketmek gerektiğini bildiriyor.
C vitaminin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, bir bardak portakal suyunun her gün içilmesi gerektiğini vurguluyor.
Beslenme uzmanı Dr. Neriman İnanç, vücuda giren C vitaminin azalması durumunda gribal vakalara davetiye çıkardığını, içerisinde potasyum, B1, B2, B6 vitaminleri bulunan portakal suyunun yorgunluğu gidermek için sık sık tüketilmesi gerektiğini belirtti.
Dr. Neriman İnanç, bir bardak portakal suyunun günlük C vitamini almaya yettiğini söyledi.