Soğuk hava ne zaman sona erecek?

Yurt genelinde etkisini gömsteren yoğun kar yağışının çarşamaba gününe kadar belli aralıklarla etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Eskişehir, Ankara, Çanakkale gibi pek çok illerde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'ekstrem soğuk hava dalgası' nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerde, bugünden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." bilgisi aktarıldı.