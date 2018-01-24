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Soğuk hava balık tezgahlarını vurdu

Çanakkale’de son günlerde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarını vurdu. Hava muhalefeti sebebiyle gırgırlar denize açılamayınca tezgahlarda balık çeşidi de azaldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:41
Soğuk hava balık tezgahlarını vurdu

Çanakkale’de son günlerde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarını vurdu. Hava muhalefeti sebebiyle gırgırlar denize açılamayınca tezgahlarda balık çeşidi de azaldı. Vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından yakınırken, balıkçılar ise son yılların en kıt dönemlerinin yaşandığını belirtti.
1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar ’Vira bismillah’ dedi. Çanakkale’de ise son günlerde sert hava koşulları nedeniyle gırgırlar denize açılamayınca balık fiyatları yükseldi ve çeşit azaldı.

'OLTA BALIKÇILIĞI ÇOK ZAYIF'

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Melih Kayıkçı, "Bu yıl balıkçılık geçen yıla bakınca maalesef zayıf geçiyor. Bunun sebebi ise havaların hala soğumamış olması ve bilinçsiz avlanmak. Son günlerde denizlerde fırtınanın hakim olması, kayıkların çalışamamasına neden oluyor ve bu da balık sayısının azalmasına yol açıyor. Bu yıl olta balıkçılığı da çok zayıf. Arkadaşlar lüfer tutuyor. Ancak 2-3 tane lüfer tutabiliyorlar. Uskumru ise 3-4 kilogram kadar çıkıyor. Bu yüzden balık fiyatları geçen yıllara göre yüksek. Hamsi bu yıl oldukça pahalı" dedi.

'SON 15 YILIN EN KÖTÜ SEZONU'

Balıkçı Sadri Dinçer ise "Bu yıl son 10-15 yılın en kötü sezonunu yaşıyoruz. Hiçbir balık çeşidinde bolluk yok. Son bir haftadır denizlerde fırtına hakim. O yüzden de balık sayısı çok azaldı. Satışlarda çok büyük bir düşüş yok ama fiyatlar geçen yıllara oranla çok yüksek. Bu yıl çinekop balığının kilogram fiyatı 30 Liranın altına düşmedi. Bilinçsiz avlanmak balıkta kıtlığın en büyük nedeni. Kutusunu 100 Liraya aldığımız istavriti şu anda 150 Liraya alıyoruz. Arz talebi karşılamadığı için fiyatlar yükseliyor. Bu yıl en kıt olan balık Lüfer. Şu an kilogram fiyatı 150 Lirayı aşıyor. Çanakkale’de çıkan Lüfer balığı İstanbul’a gidiyor. Lüfer’in İstanbul’daki balık tezgahlarında tanesinin 70-80 Lira arasında satıldığını görüyoruz. Kilogram fiyatı olarak baktığınızda 200 Lirayı geçiyor. Lüfer son 15-20 yılın en pahalı sezonunu bu yıl yaşıyor" diye konuştu.

'FİYATLAR ÇOK YÜKSEK'

38 yıllık öğretmen Nazif Gürsoy, "Bir balık tüketicisi olarak bu yılki balık fiyatlarından memnun değilim. Fiyatlar çok yüksek. Bunun nedenini bilinçsiz avlanma olarak görüyorum. Balığın mevsiminde yakalanması, av yasaklarına uyulması denizlerimizdeki balık sayısını arttıracaktır. Bu konuda balıkçıların daha duyarlı olması, yetkililerin ise daha ciddi önlemler alması gerekiyor. Ayrıca çoğu balık neslinin bilinçsiz avlanmaktan dolayı tükenmekte olduğunu düşünüyorum. Lüfer fiyatları çok yüksek olduğu için bu yıl hiç Lüfer yiyemedik. En çok hamsi ve istavrit tüketebiliyoruz" şeklinde konuştu. Çanakkale Balık Halinde hamsi 20, sardalya 10, uskumru 35, deniz levrek 60, çinekop 40, istavrit 30, mezgit 40, kupa 15, sarıkanat 50, çipura 30 liradan satılırken, palamut tane 15 liradan satılıyor.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 10:41
  1. Çanakkale
  2. balık
  3. soğuk hava
  4. çinokop
  5. hamsi
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