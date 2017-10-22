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Soğuğa karşı doğal korunma bu bitkide

Ülkemizde en bilinen adıyla Pitaya, içeriğindeki C vitaminin etkisiyle güçlü antioksidan bir özellik gösteriyor.

22 Ekim 2017 Pazar 22:38
Soğuğa karşı doğal korunma bu bitkide

EJDER (PİTAYA) MEYVESİNİN FAYDALARI

Yaz sıcaklarının yavaş yavaş geride kaldığı bu günlerde vücudumuzda kendini soğuk ve dondurucu günlere hazırlıyor. Bu hazırlık sürecinde zengin içeriği ile doğal bir koruyucu olan egzotik diyarların tropikal meyvesi Pitaya, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara karşı doğal bir kalkan görevi üstleniyor.

Türkiye’de Verita tarafından market ve satış noktalarına sunulan Pitaya’nın kan basıncını düşürmesi, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların önüne geçmesi ve zayıflamaya yardımcı olması diğer faydaları arasında yer alıyor.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIYOR

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, içeriğinde fazlaca bulunan C vitamini etkisiyle bağışıklık sistemini güçlendiren ve C vitamini etkisiyle antioksidan etkisi göstererek vücudu hastalıklardan koruyan Pitaya’nın sağlık açısından birçok farklı faydası bulunduğunu belirtiyor. Uzm. Dyt. Kümeli, “Pitaya’nın içinde kalsiyum oldukça fazla olduğundan kemiklerin gelişimi ve sağlığı açısından olumlu etkilerde bulunuyor.

Kan basıncını düşürdüğünden yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor, iyileşme sürecine destek oluyor. Bol miktarda likopen içeren Pitaya, likopenin etkisiyle kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor” açıklamasını yaptı.

CİLT VE GÖZ KURULUĞUNA EN DOĞAL ÇÖZÜM

Düşük şeker oranıyla Tip 2 diyabet hastalığının da önemli destekçilerinden olduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Kümeli, Pitaya’da yok denecek kadar az kalori olduğunu bununla beraber lifli yapısı sayesinde de zayıflamaya yardımcı olduğunu vurguluyor.

Vücudun nem dengesini koruması nedeniyle özellikle cilt kuruluğu yaşayanlar için Pitaya’nın en doğal çözümlerden biri olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Kümeli, içeriğindeki potasyum sayesinde özellikle göz kuruluğu çekenler için önemli bir destek olduğunu da kaydediyor.

MALEZYA’DAN TÜRKİYE’YE TROPİKAL YOLCULUK 

Malezya, Meksika, Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Vietnam, gibi birçok farklı yerde yetişen ve kaktüsgiller ailesinden bir bitkinin meyvesi olan Pitaya ya da bilinen diğer bir adıyla ejder meyvesi, pembe, kalın ve farklı kabuğunun altında susama benzer siyah çekirdekleri olan beyaz ya da kırmızı bir meyvedir.

Beyaz ya da kırmızı denmesinin nedeni ise Pitaya’nın iç kısmının hangi renkte olacağının türünden türüne göre değişiklik göstermesi. İsmine gelince, henüz ülkemizde yeni yeni bilinirliği arttığı için yetiştiği ülkelerin farklı kültürlerinin etkisiyle Pitaya, Pitahaya, Ejder Meyvesi, Çilek Armudu, Kaktüs Meyvesi ya da Dragon Fruit olarak söylenmektedir.  (En Son Haber)

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 22:38
  1. Pitaya
  2. soğuk hava
  3. C vitamini
  4. doğal korunma
  5. cilt kuruluğu
  6. göz kuruluğu

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