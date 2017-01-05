Soğucak tüneli yeniden açılıyor!

TCDD 3 Bölge Baş Müdürü Selim Koçbay, çökme sonucu kapanan 1 nolu tüneldeki çalışmaları TCDD'li teknik ekibi ve firma yetkilileri ile birlikte yerinde inceledi. Son aşamaya gelen çalışmalar neticesinde tünelin 11 Ocak 2017 tarihinde açılması planlanıyor. Soğucak'ta bulunan tünelin çökmesi üzerine yaklaşık 10 aydır Balıkesir-İzmir arası yolcu trenleri çalışmıyordu.

TCDD 3. Bölge Baş Müdürü Selim Koçbay, çöken tünel için 3 milyon 200 bin lira yatırım yapıldığını ve tamiratın bittiğini, 11 Ocak 2017 günü hava şartlarının el vermesi durumunda tren seferlerinin tekrar başlayacağını belirterek, "Balıkesir -İzmir hattında 1912 yılında Fransızlar tarafından yapılarak işletmeye açılan Savaştepe - Soğucak- Balıkesir istasyonları arasındaki 1. nolu tünelde 5 Mart 2016 tarihinde bir göçük meydana gelmiş ve hat tren trafiğine kapatılmıştı. Göçüğün giderilmesi ve tünelin ıslahı için Hacettepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile ortaklaşa ıslah projesi yapıldı. Tamirat bitirildi. 378 metrelik tünel boyunca jumbo delik delme makinesi ile tünele bu güne kadar 8 bin 672 metre delgi, 22 bin 500 metre blon, bin 200 ton çimento enjeksiyonu yapılmıştır. Bir aksilik veya hava muhalefeti olmaması durumunda Balıkesir- İzmir arasında tren seferlerimiz 11 Ocak 2017 tarihinde başlayacak" diye konuştu.