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Soğanda zehirlenme tehlikesi!

Soğanın sağlığımıza olan faydalarını biliyoruz ancak yapılan araştırmalar sonucunda soğanın bir zararı ortaya çıktı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:30
Soğanda zehirlenme tehlikesi!

Soğan etkili bir antibiyotik olarak kullanılan ve sağlığımız açısından oldukça yararlı olduğu için sık sık tüketilmekte.

Ancak yapılan araştırmalar soğanı yanlış tüketmenin ilerleyen zamanlarda vücutta enfeksiyon riskinin oluşmasına hatta sebebi bilinemeyen gıda zehirlenmelerine neden olabileceğini belirtiyorlar.

Bu nedenle besinlerin yanlış tüketilmesi sonucunda ne kadar sağlıklı olursa olsun zararlı hale gelebiliyor…

Soğan da bu gıdalar arasındadır.  

Peki, soğanı nasıl tüketmek gerekiyor?​

Son yapılan araştırmalara göre çiğ olarak doğranmış soğan kapaklı veya kilitli poşetlerin içinde buzdolabında dahi olsa bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.

Bu sebeple soğanın kabuklarını soyduktan sonra bekletilmeden tüketilmesi gerekiyor. Dilimlenmiş şekilde 1 gece dahi beklemiş soğan safra salgılarını, mide asitini arttırır ve gıda zehirlenmesine neden olarak geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:30
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