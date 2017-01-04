Soğan ve balı karıştırırsanız...

Kış aylarında sürekli öksürüyorsanız, soğuk algınlığı nedeniyle ilaç kullanıyorsanız, doğal penisilin olan soğandan faydalanarak doğal çözümlerle öksürükten kurtulabilirsiniz.
Soğan ve balı karıştırarak elde edeceğiniz doğal antibiyotik ile, öksürük, faranjit ve gribi ilaç almadan yenebilirsiniz.
SOĞAN-BAL KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?
Ortasını aldığınız bir adet orta boy soğanın içerisine 1 yemek kaşığı balı koyun. İri iri doğradığınız soğanı, bir kavanozun içerisine yerleştirin. 3 saat bekleteceğiniz soğan bal karışımının suyunu, çocuklarda günde 3 kez 1 tatlı kaşığı yetişkinlerde ise günde 3 kez 1 yemek kaşığı olacak şekilde tüketin.
Hazırladığınız karışım; öksürük, bronşit, balgam gibi hastalıkların etkisini azaltacaktır.