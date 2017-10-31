Sofuoğlu son yarışa yetişecek

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 10. ayağının sıralama turlarında kaza geçiren ve bel ile kalçasında kırıklar oluşan Kenan Sofuoğlu, bir aylık tedavisinin ardından yeniden piste çıkacak.

Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başlangıcı ve sonunda sakatlık nedeniyle zorlu süreçler geçirdiğini söyledi.

Sezon kapanışını Katar'da yapmak istediğini vurgulayan Kenan, "Sakatlığımın tamamen geçmemiş olmasına rağmen kupayı alabilmek için şansımı zorlayacağım. Çok gerilerden gelerek lider konuma geldiğim mücadele ikinci sıraya geriledim. Podyum şansımın bulunduğu gibi hala şampiyonluk da olabilir. Rakibimin 20 puan önde olması onun için avantaj gibi gözükebilir ama motosiklet sporunda yarış bitiş çizgisini görmeden bitmez. Şampiyonluğu istiyorum ve mücadelemi de sonuna kadar sürdüreceğim." diye konuştu.

Akyazı'daki pistinde antrenman yaptığını ve kendisini iyi hissettiğini dile getiren milli motosikletçi, şunları kaydetti:

"Yıllarca ülkem ve bayrağım için mücadele ettim. Kazandığım her yarış sonrası pistte bayrağımla attığım turun heyecan ve mutluluğunu kelimelerle anlatamam. İstiklal marşımızı çaldırırken kalbimin çarpışını anlatmaya cümleler yetmez. İnsanlarımız bizimle heyecanlanıp, bizimle sevindiler. Üzüntümüze ortak oldular. Her zaman yanımızda yer aldılar. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda benim hangi şartlarda olursa olsun piste çıkıp mücadelemi sonuna kadar vermem gerekiyor. Milletimin gücünü arkamda hissettiğim sürece de başaracağıma inanıyorum."

Katar'daki sezonun 12. ve son yarışı, 4 Kasım'da akşam mücadelesi şeklinde gerçekleştirilecek.

Fransız Lucas Mahias'ın 165 puanla lider durumda bulunduğu Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kenan Sofuoğlu 145 puanla ikinci, Fransız Jules Cluzel de 135 puanla üçüncü sırada bulunuyor.