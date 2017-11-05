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Sofuoğlu sakatlıktan döndü sezonu 2. bitirdi

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın son ayağı Katar'daki yarışı üçüncü, genel klasmanda ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

05 Kasım 2017 Pazar 09:15
Sofuoğlu sakatlıktan döndü sezonu 2. bitirdi

Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 380 metrelik pistte düzenlenen sezonun 12'nci ve son yarışı sona erdi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan ve bitiş çizgisini ilk sırada geçen GRT Yamaha takımının Fransız pilotu Lucas Mahias, sürücüler klasmanında da Dünya Supersport Şampiyonası'nın şampiyonu oldu.

CIA Landlord Insurance Honda takımının Fransız sürücüsü Jules Cluzel ise Katar'daki yarışı ikinci sırada bitirdi.

Fransa'da düzenlenen sezonun 10. yarışının sıralama turlarında geçirdiği kaza sırasında bel ile kalçasında kırıklar oluşan ve bir aylık tedavisinin ardından yeniden piste çıkan Kenan Sofuoğlu ise 9'uncu sıraya kadar geriye düştüğü Katar'daki mücadelede önemli bir geri dönüşe imza atarak üçüncülük elde etti.

Bu sonuçla Sofuoğlu, puanını 161'e çıkararak 190 puanlı Mahias'ın ardından pilotlar klasmanında sezonu ikinci sırada tamamladı. Fransız Cluzel ise 155 puanla üçüncü oldu.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edememesine rağmen elde ettiği başarılı derecelerle pilotlar klasmanında liderliğe ulaşan milli sporcu, Fransa'daki şanssız kazanın ardından şampiyonluk mücadelesinde yeniden ikinci sıraya düşmüştü. 33 yaşındaki Kenan Sofuoğlu 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında Dünya Supersport Şampiyonası'nda zirveye çıkmıştı.

2017 Dünya Supersport Şampiyonası'nı ilk 5'te tamamlayan sürücüler şöyle:

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1. Lucas Mahias (Fransa) - 190 puan 
2. Kenan Sofuoğlu - 161
3. Jules Cluzel (Fransa) - 155
4. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 141
5. Federico Caricasulo (İtalya) - 118

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:15
  1. Kenan Sofuoğlu
  2. 2017 Dünya Supersport Şampiyonası
  • AbdülkadirAbdülkadir1 sa önce
    Sofuoğluna artık birinci gelmesin diye kesinlikle sabotaj düzenlediler.Yani ısınma turları attığı yola sen zift dök yağlama yap.Bu kesinlikle kasıtlı yapılmış bir iştir.Amaç Türklerin gururu olan birisini zirveden indirmektir.Bu onun Allah korusun ölümüne bile neden olabilir.Bunun basit bir olay olmadığını ve araştırılması gerektiğini uluslararası olarak ilgili yerlere şikayette bulunulması gerekiyordu.Ama kimse önem vermiyor buna.Kardeşim süpersport sporcucuda olsa başarılı olan sofuoğlumuza sahip çıkın lütfen.
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