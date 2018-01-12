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Şoföre kilometre başına 4 lira

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Otobüsçüler Odası, ulaşım esnafına kilometre üzerinden ödeme yapılması konusunda anlaştı.

12 Ocak 2018 Cuma 15:05
Şoföre kilometre başına 4 lira

Anlaşmaya göre yazın diğer illere göre fazlaca kullanılan klima masrafı da hesap edilerek esnafa 8 bin kilometre sabit olmak üzere kilometre başına 4 lira ödenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ile AESOB’ta bir araya geldi ve devrim niteliğindeki yeni sistemi anlattı. Toplu ulaşım sistemini düzeltmek için önce alt yapısını sağlamlaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Türel, akıllı kart, 12 metrelik tek tip araç uygulaması ve kamera sistemleri ile toplu ulaşımı çok daha rahat yönetebilir hale geldiklerini kaydetti.

KLİMA MASRAFI DA EKLENDİ

Oda Başkanı Yasin Arslan’ın Kayseri modeli teklifi üzerinde zaten belediye bürokratlarının 1 yıldır çalışmakta olduğunu anlatan Türel, şunları aktardı:

"Bu yeni sistemi inceledik Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da örnekleri var. Orada nasıl yapmışlar, sabit kilometre ne kadar, kilometre başına kaç para ödemişler buna çalıştık. Sizin bir aracınızın her gün çalıştığını varsayarak, bir ayda 7 bin 460 kilometre yaptığını ortalama hesapla tespit ettik. Biz bunu 7 bin 500 sabit yapalım dedik. Üstüne çıkarsanız ekstra fiyatı ödenecek. Hesabı ortaya koyduk. Kayseri ne kadar ödüyormuş kilometre başına 3.5 lira. Kamu zararına yol açmayacak şekilde bizim Kayseri’nin üstünde olmamız lazım dedim. Neden? Kayseri’de yazın klima çalışmaz ama bizde klima çalışıyor, yakıt daha fazla gidiyor. Ve bizim hesaplarımıza göre 3.7 liralık 7 bin 500 kilometre sabit bir teklifi oda yöneticilerine sunduk. 8 bin kilometre sabit olmak üzere kilometre başına 4 liraya bir mutabakat sağladık."

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:05
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