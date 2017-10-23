Kayseri'deki hain saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı
Geçen yıl Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüse yapılan hain saldırısıyla ilgili dava yarın başlıyor.23 Ekim 2017 Pazartesi 14:12
Kayseri'de geçen yıl çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüse yapılan ve 15 askerin şehit olduğu bombalı araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili davanın görülmesine yarın Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Geçen yıl 17 Aralık'ta Erciyes Üniversitesi Kampusu yanında bulunan Komando Caddesi'ndeki otobüs durağında çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yönelik araçla intihar saldırısı düzenlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 sanığın yargılanacağı davada sanıklar 'Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak, 15 Kez Nitelikli Adam Öldürme, 54 Kez Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Tehlikeleri Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya El Değiştirme, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçlarından ilk kez mahkemeye çıkarılacak.
ŞOFÖR 'YAŞASIN BAŞKAN APO' DİYE SLOGAN ATMIŞ
İlk duruşmanın 3 gün sürmesi bekleniyor. Davada 'Erhan Porsibi'' kod adlı İshak Özçaktu'nun talimatı ile 'Çektar Kebat' kod adlı Kasım Yıldırımçakar tarafından içi çarşı iznine çıkan asker dolu halk otobüsüne yönelik bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısı ile ilgili aralarında tutuklu halk otobüsü şoförü Hamit Eroğlu ile 14 sanık yargılanmaya başlanacak.
Bombalı saldırıdan yaralı kurutulan halk otobüsü şoförü Hamit Eroğlu'nun, HDP tarafından Kayseri'de düzenlenen nevruz etkinliklerine katılarak zafer işareti yaptığı, bu partinin Kayseri mitingine katıldığı, nevruz kutlamasına katılanlarla birlikte Kürtçe 'Yaşasın Başkan Apo' diye slogan attığı belirtildi.
Soruşturmada tutuklu sanıkların, diğer tutuklu PKK'lı sanıklar ile aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı.
TÜRK BAYRAĞI İLE KAMUFLE ETMİŞLER
Kayseri'deki saldırı ile ilgili bombanın Diyarbakır'dan Adana'ya getirilirken bez dolu poşette Türk bayrağı ile kamufle edildiği ortaya çıkarken, bombalı araç saldırısını düzenleyen Kasım Yıldırımçakar'ın olay öncesi 1'inci Komando Tugayı önünde 4 kez geçiş yaptığı belirlendi. 17 Aralık'taki hain saldırıda 1'inci Komando Tugayı'nda vatani görevini yapan askerlerden; Abdulsamet Özen, Ahmet Taş, Arif Tuğ, Fehmi Barcın, Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren, Hasan İlhan, Kamil Tunç, Kenan Döngel, Muhammed Ali Ocak, Mustafa Cihan, Raşit Yücel, Serdar Amak, Uğur Korkmaz, Yunus Emre Duran ve Mesut Yaşar şehit olmuştu.
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Kortoğulları15 sa önce Sn.prf.Çok iyi teşis koydu kulhakkı birgün mutlaka çok büyük depreme yolaçar.Deniz feneri sönmek üzere fişi tırafodan çiktı.Hekes sevdiği ile beraberdir.ELHAMDÜLİLLÂH. hamdi18 sa önce O şöför işe alınırken referans olan siyasetçi bürokrat varmı?. Hepkahraman Türkmilleti18 sa önce Bu alcak yaralı olduğu hastanede haber yapmışlardı bu adi şöför ben yapmadım haberim yok demişti vatan haini değilim demişti yalancı adi insanlık dışı varlık.Nedense bu adiler hergittiyi yerde münibüscü otobüscü kara para aklama yeri görüyorlar bu meslekleri. fatih18 sa önce Müesses nizamın bekasını Türkiyenin bekasından öncelikli görmek işte böyle bir şey..İttehatçısıda etösüde fetösüde dhkpcside pkksıda deaşıda aynı Orhan18 sa önce #idamistiyoruz #teroristlerasilsin #teroristibeslemeyelimasalim F.A18 sa önce İdam etsinler vatan hainini .bu vatanın ekmeyini ye suyunu iç hamde hainlik et. Rustem19 sa önce 40 yıldır aynıterrane.Yapan yesin içsin yatsın,şehit anası hergün ölsün.Laf değil icraat istiyor millet.Hani idam gelecek ti?Ne oldu o iş? İncesu lu 19 sa önce İDAM! KISAS! UZATMADAN! SUÇ SABİTSE CEZA DA SABİTTİR. ! Direk kabir azabi19 sa önce Direk kabir cezasi asin ders olsun devletime hainin sonu ye ic hainlik yap rabbim yardimcimiz olsun Mehmetyazici20 sa önce Yediginizekmekharamolsunidaaaam hepinizin