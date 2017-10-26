Şoför tır ranzasında ölü bulundu

Olay, Malkara Otobüs Terminali karşısındaki bir inşaat malzemeleri satan iş yeri önünde meydana geldi. CM1476 AX plakalı tır ile Bulgaristan’dan yüklediği keresteyi Malkara ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerine getiren 62 yaşındaki Bulgar uyruklu Zyulfi Emirski, gece saatlerinde park ettiği tırın ranzasında uykuya yattı.

Bulgar şoförün sabah saatlerinde telefonlara yanıt vermemesi üzerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından tırın camı kırılarak kapısı açıldı. İçeri giren sağlık ekipleri, ranzada yatan tır şoförü Zyulfi Emirski’nin öldüğünü belirledi.

Savcı ve polisin yaptığı incelemede, tır şoförünün vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.