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Şoför kaçınca enselendiler..

Kars'ın Susuz ilçesinde Afganistan ve Özbekistan uyruklu 117 kaçak, kendilerini taşıyan kamyon arıza yapıp, şoför de aracı bırakıp kaçınca, yakalandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:17
Şoför kaçınca enselendiler..

Afganistan ve Özbekistan uyruklu 117 kaçağı taşıyan, henüz sürücüsü belirlenemeyen 04 D 1877 plakalı kamyon, Susuz ilçesi Susuz Şelalesi Su Uçan mevkiinde arıza yaptı. Kamyon şoförü, kasasının üzeri brandayla kapalı olan aracı bırakıp, kaçtı.

Çevre köylülerin fark edip, yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan indirilen kaçaklar, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada kaçaklara, jandarma ve ilçe belediyesi tarafından gıda yardımı yapıldı.

Yapılan araştırmada, hacizli olduğu belirlenen kamyonun şoförün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:17
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