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Sofiane Feghouli Galatasaray'da

Galatasaray, West Ham United'tan Feghouli ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:12
Sofiane Feghouli Galatasaray'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

YARIN GELECEK

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.

Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Cezayirli oyuncu da Twitter'dan yaptığı açıklamayla yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:12
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