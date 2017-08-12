Sofiane Feghouli Galatasaray'da
Galatasaray, West Ham United'tan Feghouli ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:12
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
YARIN GELECEK
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.
Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.
Cezayirli oyuncu da Twitter'dan yaptığı açıklamayla yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.