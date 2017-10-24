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Soda şişesi neden yeşil?

60 yıl önce kurulan Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, markanın kuruluş öyküsünü anlatırken herkesin merak ettiği bir soruyu da yanıtladı

24 Ekim 2017 Salı 12:55
Soda şişesi neden yeşil?

1957 yılında Cemil Ercan tarafından Ankara’da kurulan Beypazarı Maden Suyu, oğlu Niyazi Ercan’ın dümene geçmesiyle dünya markası olma yolunda ilerliyor.
Bugün 20 ülkeye maden suyu ihracatı yapan Beypazarı, 200 milyon liralık ciroya koşuyor.

75 bin metrekarelik fabrikada saatte 300 bin adet şişeleme yaptıklarını anlatan Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, “Şu anda doğal ve doğal meyve aromalı maden suyu olarak iki çeşit maden suyumuz bulunmakta. 2017 senesi içinde gazozumuzu da tüketicilerin beğenisine sunduk. Amacımız tıpkı yurtdışı ülkelerinde olduğu gibi maden suyunu alışkanlık haline getirmek, su gibi sofra içeceği olarak tüketilmesini sağlamak” dedi. Ercan, markanın öyküsünü ve gelecek planlarını şöyle anlattı:

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PAZAR

Türkiye’de iç pazarın önemli bir bölümünü biz karşılıyoruz. Bunun yanı sıra üretim kapasitemize kıyasla ihracatımız çok yüksek oranda değil. Ciromuzu arttıran en büyük unsur şişe maliyetimizdir. Kıbrıs, Türkmenistan, Avusturya, Avusturalya, Suudi Arabistan, Irak, Dubai, Kuveyt, Katar başta olmak üzere 20 ülkeye ihracat yapmaktayız. Yurtdışı pazarına yönelik çalışmalarımızda mevcut ve şu anda yurtdışına üretimimizin yüzde 6’sını gönderiyoruz. Maden suyu tüketimi yurtdışında daha fazla, insanlar su yerine mineralli su dedikleri maden suyunu tüketiyorlar.

Tabi yurtdışında yeteri kadar maden suyu kaynağı olmadığından ithal ediyorlar. Türkiye de maden suyu kaynakları yönünden zengin bir ülke olarak en çok ihracat gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor. Çünkü Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketimi çok yaygındır ve bu konuda yerleşmiş önemli bir alışkanlık var.

ZOR BİR SEKTÖR

Maden suyu pazarının son yıllarda yakaladığı büyüme trendi çok önemli. Gelecekte bu pazarın daha da artacağını ve sektörün hareketleneceğini düşünüyorum. Çünkü maden suyunun sağlığa ve sağlıklı yaşama katkıları son derece önemli. Türkiye’nin de maden suyu potansiyeli bakımından zengin olduğu göz önüne alındığında, maden suyunun ilerleyen dönemlerde Türkiye pazarında önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Türkiye’de 20’nin üzerinde ruhsatlandırılmış maden suyu markası mevcut ancak bunlardan ancak 5 tanesi ulusal çapta hizmet verebilmekte. Maden suyu dağlık alanlarda çıktığı için yatırım maliyeti çok büyük. Kendi imkanlarınızla tesisi kurmak zorundasınız. Ayrıca yer altından çıktığı için devlete cironuzdan belli bedel ödemek zorundasınız. Yani hiç de kolay bir sektör değil.”

SODA ŞİŞELERİ NEDEN YEŞİL?

Bu sorunun aslında çok basit bir cevabı var. Güneş'in yakından çekilen fotoğraflarında kırmızımsı bir renk olduğunu görüyoruz. Kırmızının karşıt rengi yeşildir. Yani yeşil, kırmızıyı bir bakıma nötrlüyor. Böylece güneş ışınları maden suyuna minimum zarar veriyor. Maliyetinin düşük olması, dolayısıyla bu renk şişelerin kullanılmasıyla bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor. 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 12:55
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