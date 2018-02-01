Soçi'nin ardından bu resmi paylaştılar

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile Moskova’da ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Soçi’deki kongreye katılmayan muhaliflerle ilgili bir soru üzerine “İstanbul merkezli muhalif grup Soçi’ye geldi ancak çözümle hiçbir alakası bulunmayan gerekçelerle kongreye katılmayı reddederek İstanbul’a döndü” şeklinde konuştu.

Sergey Lavrov’un Rusya’nın Soçi Konferansının başarısızlığını Türkiye ve Muhaliflere yükleme gayreti olarak değerlendirildi.

Muhaliflerin Türk dışişleri bakan yardımcısı tarafından temsil edildiğini ifade eden Sergey Lavrov, “Bakan yardımcısı, kongrede başından sonuna kadar bulunarak İstanbul merkezli muhaliflerin temsili bakımından kongrenin kapsayıcı olma özelliğini temin etti” dedi.

Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen Suriye bayraklı resim ve logolara tepki göstererek ülkeye giriş yapmak istemeyen muhalifler, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmama kararı alarak temsil yetkisini Türk heyetine vermişti.

Öte yandan Lavrov, kongrenin yüzde 100 kapsayıcı olmadığını ancak Suriye toplumundaki farklı grupların temsili bakımından benzersiz olduğunu savundu.

Reyhanlı saldırısının ve Banyas katliamının sorumlusu Mihraç Ural da Soçi zirvesine çağrılan isimler arasındaydı.

Mukaveme Suriye adlı örgütün lideri Ural, Türk Devleti tarafından aranıyor. Dışişleri Bakanlığı bugün Rusya’dan Mihraç Ural’ı teslim etmesini istedi.

Başlamasının ardından boykotla sonuçlanan Soçi Konferansı, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla özetlendi;