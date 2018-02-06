Soçi’de istihbarat Beşşar Esad için çalıştı

Atacan, “Esed, Soçi’de bin 200 kişilik bir grubun hepsini seçmiş ve tamamen kontrollü olarak oraya getirmiş. Suriye’de bu oyunlardan kurtulmak için sadece Esed’in gitmesi yetmez, sistem baştan değişmeli” dedi.

Esed’in sivil toplum kuruluşlarını, kadın temsilcilerini hatta din adamlarını bile istihbarat elemanlarıyla dizayn ettiğini söyleyen Atacan, “Esed, çok etkin bir istihbarata sahip. Soçi’de bin 200 kişilik bir grubun hepsini seçmiş ve tamamen kontrollü olarak oraya getirmiş. Din adamı denilen kişilerin çoğu da istihbarattan. Suriye’de bu oyunlardan kurtulmak için sadece Esed’in gitmesi yetmez, sistem baştan değişmeli” dedi.

STK'LARI İSTİHBARATLA DİZAYN ETTİLER

Türkiye destekli muhalif gruplarla birlikte Soçi’ye gelen ve havaalanından çıkarak “gözlemci” sıfatıyla kongreye katılan Atacan, izlenimlerini Yeni Şafak’a anlattı. Kongre geç başladığı için fuaye alanında katılımcıları gözlemleme ve gruplarla sohbet etme imkanı bulduğunu belirten Atacan, bazı değerlendirmelerde bulundu.

Atacan, “Suriye’deki tüm kesimlerin temsilcileri katılmış gibi yansıtıldı. Ancak öyle değildi. Suriye istihbaratının elemanlarını işadamı, sivil toplum kuruluşu üyeleri, ev kadınlarını temsilen getirilenler, hatta din adamlarından çoğunu bile istihbarat memurlarından dizayn edilmiş şekilde kongreye taşımışlardı. Rejim, Soçi toplantısına tüm grupları kontrollü olarak getirmiş. Yaklaşık bin 200 kişilik grupların tamamını özenle seçip hazırlamış. Her şeyi usulüne uygun yapmış. Suriye istihbaratı çok etkin. Dolayısıyla bu oyunların sürmemesi için sadece Esed’in gitmesi değil, sistemin tamamen değişmesi gerekiyor. Suriye’nin kaderi bu tür istihbarat oyunlarıyla dizayn edilmemeli.”

TÜRKİYE’NİN MUHALEFETE DESTEĞİ KIZDIRIYOR

Kongrede muhalefetten çok az sayıda temsilci olduğunu belirten Atacan şöyle konuştu; “Onlar da zaten Amerika, Fransa desteğindeki muhalefet. Rejime karşı ciddi bir tepkileri yok. Herkes aynı tarafta olunca da kongre gayet sakin geçti. Rejim yanlılarından bazı gruplarla sohbet etme imkanı buldum. Diyorlar ki, ‘Türkiye bizim belimizi kırıyor. Türkiye, muhalefete destek çıkmasa onların sesi çıkamaz, siler götürürüz. Diğerleri zaten bizimle aynı masada oturuyor. Ama Türkiye destekli muhalefet ayak sürüyor’. Yine kongreye katılan Ermeni kökenliler soykırım iddiaları üzerinden, PYD yanlıları Afrin operasyonu üzerinden, Baas rejiminden bazı isimlerle de Hatay konusu üzerinden tartıştık. Türkiye karşıtlığı herkesin ortak noktasıydı desek yalan olmaz. Ama rejim yanlılarından orta yaş üstü bir kesim vardı ki, ‘Türkleri seviyoruz, gönlümüz sizden yana’ diyorlardı. Ve görebildiğim kadarıyla şunu da söylemeliyim ki, PYD resmi olarak orada olmasa da rejim yanlısı gruplar içinde PYD’li isimler vardı.”

Gözetim altında kaldım

Bekir Atacan, Türkiye destekli Suriye muhalefetinin Soçi’ye gelişini havaalanı kapısında bekleyen Türk gazetecilere bilgi vermek üzere, havaalanından ilk çıkan kişi oldu. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne “gözlemci” sıfatıyla katılan Atacan, bir süre sonra kongre kapsamında yoğun mesai yürüten Rus istihbarat elemanları tarafından havaalanından uzaklaştırıldı. Atacan, sabah saatlerinde de yine görevliler eşliğinde kongre salonuna götürüldü ve sürekli gözetim altında tutuldu. Rus istihbaratı, kongrede olası krizlere fırsat vermemek için yoğun çalıştı. Soçi’deki kongrede, Suriye’de çeşitli kesimleri temsil eden yaklaşık bin 500 kişilik yoğun bir katılıma rağmen herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmış olması da dikkat çekmişti. Türkiye destekli muhalefetin katılmamasıyla birlikte kriz endişeleri de son bulmuş oldu.