Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı

Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı.

Bildirgede, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi. Suriye'nin sınır güvenliğine vurgu yapıldı. Suriye'nin tehditlere karşı korunmasının altı çizildi.

Zirve sorunlu başlamıştı

Soçi Kongresi’ne katılmak üzere giden Suriyeli muhalefet heyetinin Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemediğini belirtmişti.

Kongre’ye katılmama kararı alan muhalefet heyetinin, Kongre’de kendisini temsil etme yetkisini Türk heyetine verdiğini bildirmişti.

Suriyeli muhalifler sebebini açıkladı

Rusya'nın Soçi kentindeki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmaktan vazgeçen muhalefet heyetinin başkanı Ahmed Tuma, tavırlarının nedeninin Rusya'nın sivillere yönelik bombardımanın durmaması ve rejim bayraklarının afişlerden sökülmemesi olduğunu bildirdi.

Geçici hükümetin eski başkanı olan ve aynı zamanda askeri muhalefeti de Astana'da temsil eden Tuma, Rusya'nın sözlerini tutmaması gerekçesiyle kongreye katılmama kararı aldıklarını söyledi.