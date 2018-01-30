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Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı

Rusya'nın Soçi kentindeki Suriye zirvesinde sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulduğu belirtildi.

30 Ocak 2018 Salı 20:57
Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı

Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı.

Bildirgede, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi. Suriye'nin sınır güvenliğine vurgu yapıldı. Suriye'nin tehditlere karşı korunmasının altı çizildi.

Zirve sorunlu başlamıştı

Soçi Kongresi’ne katılmak üzere giden Suriyeli muhalefet heyetinin Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemediğini belirtmişti.

Kongre’ye katılmama kararı alan muhalefet heyetinin, Kongre’de kendisini temsil etme yetkisini Türk heyetine verdiğini bildirmişti.

Suriyeli muhalifler sebebini açıkladı

Rusya'nın Soçi kentindeki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmaktan vazgeçen muhalefet heyetinin başkanı Ahmed Tuma, tavırlarının nedeninin Rusya'nın sivillere yönelik bombardımanın durmaması ve rejim bayraklarının afişlerden sökülmemesi olduğunu bildirdi.

Geçici hükümetin eski başkanı olan ve aynı zamanda askeri muhalefeti de Astana'da temsil eden Tuma, Rusya'nın sözlerini tutmaması gerekçesiyle kongreye katılmama kararı aldıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 20:57
  1. Ahmed Tuma
  2. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi
  3. Soçi Kongresi
  • Adam Adam 31 dk önce
    Türkiye ve Rusya Suriye üzerinde oynanan oyunları bozacak ve Suriye'yi gerçek sahiplerine verecektir. Ama asatsız bir Suriye teslim edilecektir. Çünkü Esat yıllarca PKK ya yardım etti. Suriye'de PKK nın kampları vardır. Bu kamplar kapatılmadı Esat Suriye'nin başında olduğu sürece kapatılmaz.
  • Hayirli olsunda Hayirli olsunda 49 dk önce
    Bu gun idlib de kac kisi oldu. Afrin e karsi idlib imi verdik.
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