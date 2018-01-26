Soçi Zirvesi'nin logosunda zeytin dalı figürü kullanıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Soçi Zirvesi'nde de dünyaya bir mesaj olarak iletilecek.

Türkiye, Rusya ve İran önderliğinde yapılacak Soçi Zirvesi'nin hazırlanan logosunda zeytin dalı yer aldı.

BİLD'İN GAZETECİSİ PAYLAŞTI

Logoda yer alan zeytin dalının, Türkiye'nin Afrin'deki operasyonuna ithafen dünyaya bir mesaj olarak algılandı.

Bild bünyesinde çalışan gazeteci Julian Röpcke, Twitter hesabından Soçi'de kullanılacak yeni logoyu paylaştı.