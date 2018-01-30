Soçi için flaş karar! Yetki Türkiye'ye verildi
Suriyeli Muhalifler, Soçi Zirvesi'ne katılmayacaklarını belirterek kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdiklerini açıkladı.30 Ocak 2018 Salı 12:57
Dışişleri kaynakları, Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne giden Suriye muhalefetinden grupların Kongre'ye katılmayacaklarını duyurdu.
Havaalanından ayrılmayı reddeden 90 kişilik grubun Türkiye'ye geri döndüğü belirtildi. Kongre'de Suriye muhalefetini Türkiye delegasyonunun temsil edeceği bildirildi. Muhaliflerin rejimin bayrağının varlığına itiraz etmeleri nedeniyle geri döndükleri belirtildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, anlaşmazlıklar nedeniyle havaalanından ayrılmayı reddeden muhalifler için Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirmişti.