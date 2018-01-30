Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Soçi için flaş karar! Yetki Türkiye'ye verildi

Suriyeli Muhalifler, Soçi Zirvesi'ne katılmayacaklarını belirterek kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdiklerini açıkladı.

30 Ocak 2018 Salı 12:57
Soçi için flaş karar! Yetki Türkiye'ye verildi

Dışişleri kaynakları, Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne giden Suriye muhalefetinden grupların Kongre'ye katılmayacaklarını duyurdu.

Havaalanından ayrılmayı reddeden 90 kişilik grubun Türkiye'ye geri döndüğü belirtildi. Kongre'de Suriye muhalefetini Türkiye delegasyonunun temsil edeceği bildirildi. Muhaliflerin rejimin bayrağının varlığına itiraz etmeleri nedeniyle geri döndükleri belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, anlaşmazlıklar nedeniyle havaalanından ayrılmayı reddeden muhalifler için Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 12:57
  1. soçi zirvesi
  2. suriyeli muhalifler
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar1 sa önce
    Öso haklı deyilmi gırtlağına kadar insan kanına batmış bu katillerin neişi var Soçi'de, allah belalarını versin o domuzların
  • nn1 sa önce
    GÜZELDÜŞÜNÜLMÜŞ MAŞALLAH
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hükümetten sert açıklama: Bu açıklama hainliktir
  1. Hükümetten sert açıklama: Bu açıklama..
  2. Protokol imzalandı! Öğretim elamanı...
  3. ÖSO'dan MHP'ye selam!
  4. Reyhanlı'ya roket düştü
  5. Meteoroloji uyardı: Aman dikkat!
  6. Teröristleri kurtarmak BBC'ye düştü!..
  7. Uluslararası çete çökertildi! Lideri..
  8. AK Partili belediye başkanı istifa etti!
  9. 2018'de ödenecek kentsel dönüşüm kira..
  10. 60 kripto isim için gözaltı kararı
  11. Tam 13 yıl oldu! Hâlâ eşek gibi..
  12. Suriye sınırında dikkat çeken pankart:..
  13. AB'den ABD'ye uyarı: Karşılık vermeye..
  14. ABD'nin en çok korktuğu ülke belli oldu!
  15. Afrin'de Mehmetçik'e hain tuzak!
  16. Yunan bakan rezil oldu! Yalanı ortaya..
  17. Erdoğan'dan ABD'ye sert cevap: Kim..
  18. YPG'den komik açıklama! Burseya..
  19. TSK'dan flaş açıklama: Kullanılan..
  20. Kabak çekirdeği mutluluk
Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
Çekilin, yoksa vururuz!
Çekilin, yoksa vururuz!