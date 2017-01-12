Sobol: Beşiktaş'ın ilgilenmesi heyecan verici

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda sezonun ikinci yarısı öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, forvet hattına ek olarak sol bek bölgesi için de girişimlerine devam ediyor. Bu konuda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’ta kiralık olarak forma giyen Shakhtar Donetsk’li genç yetenek Eduard Sobol için kulübüne 1,5 yıllık kiralama teklifini resmen ileten yönetim, 21 yaşındaki genç sol bekle el sıkıştı. Sezon sonuna kadar kiralandığı Sobol’a menaceri aracılığıyla ayrılık mesajı gönderen başarılı futbolcu, kulubü Shakhtar’a da Beşiktaş’a gitmek istediğini söyledi.



Shakhtar’ın resmi cevabı bekleniyor



Başarılı ismin, “Zorya’da güzel bir ilk yarı geçirdim. Ancak Avrupa Ligi’nde havlu attılar ve şampiyonluk yarışından uzaklar. Beşiktaş gibi bir kulübün benimle ilgilenmesi heyecan verici bir durum. Genç bir oyuncuyum ve gelişimim için hem Avrupa’da hem de kendi liginde zirveyi hedefleyen Beşiktaş’a gitmem kariyerim açısından oldukça yararlı olur” dediği bildirildi.



Sobol’u son 3 sezonda; Metalurh Donetsk, Metalist Kharkiv ve Zorya Luhansk’e kiralayan Shakhtar’ın, büyük bir yatırım yaptığı oyuncusunun bu talebine olumlu yanıt verdiği belirlendi. Ukrayna ekibinin bu kararını Siyah-Beyazlılar’a en yakın zamanda iletmesi bekleniyor.

