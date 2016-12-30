Sobol Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ın sol bek transferinde Zorya Luhansk takımında kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan Eduard Sobol ile prensipte anlaşmaya vardığı bildirildi.
Skorer'de yer alan habere göre; Eduard Sobol transferinde iki kulübün karşılıklı olarak anlaştığında imzaların atılması bekleniyor. Sobol, Beşiktaş'ta yarım sezon kiralık forma giyecek. Beşiktaş, 21 yaşındaki Sobol'u kadrosuna katarak sezon sonuna kadar sol bek pozisyonunda sorun yaşamak istemiyor.
Beşiktaş'ın sol bek transferinde Zorya Luhansk takımında kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan Eduard Sobol ile prensipte anlaşmaya vardığı bildirildi.