Sobacıoğlu’ Soner Kemalistler ile yine alay etti… Bakın bu kez ne yaptı!

Kendisini ‘Vatansever Kemalist’ olarak tanıtan ve Beyaz Türk gibi takılarak Kemalistleri daima kandırmayı amaçlayan PKK ile aralarındaki yumuşak tamponu oluşturan ‘sobacıoğlu’ Soner Yalçın ısrarlı sorularımızı bir türlü cevaplayamıyor.

Samimi Kemalistleri ne şekilde kandırdığını daha önce defalarca kez gözler önüne sermiştik. Sobacıoğlu Soner bu kez de ‘Yeni Anayasa’ görüşmeleri üzerinden Mustafa Kemal’e sarıldı.

Bugünkü (11.01.2017) köşe yazısında ‘Atatürk'ten tekzip var’ başlıklı propaganda yazısı kaleme alan sobacıoğlu, insanların hafızası ile resmen alay etti.

Bırak demagojiyi Soner Yalçın bize PKK bağlantını anlat!

Mustafa Kemal’e ağız dolusu hakaretler yağdıran Doğu Perinçek ve terör örgütü PKK’nın danışmanlığı ile birlikte teröristbaşı Öcalan ile yakın ilişkiler içerisinde olan Yalçın Küçük’ü akıl hocası olarak gösteren üstüne üstük Küçük için ‘Her sözünün altına imza atarım’ ifadelerini kullanan sobacıoğlu Soner’in bu girişimi akit tarafından bir kez daha yakalandı.

Soner Yalçın Kemalistleri bakın nasıl kandırıyor

Doğu Perinçek’in kaleme aldığı ‘Kemalist Devrim’ kitabının 81.sayfasında şu ifadeler yer alıyor: Mustafa Kemal milli burjuva devriminin önderlerindendir ve kurtuluş savaşından sonra da Kemalist diktatörlüğünün başıdır.

Aynı kitabın 79. sayfasında ise şu ifadeler kullanılıyor “Bugüne kadar çeşitli oportünist akımlar Kemalist iktidarın halkı ezen zorba karakterini gözlerden kaçırmaya çalıştılar.”

Yine Doğu Perinçek’in kaleme aldığı ‘Faşizm halkın mücadelesini durduramaz’ kitabının 20. sayfasında şu ifadelere yer veriliyor “Kemalist rejimin işçi ve köylüleri ezen karakterini açıkça ortaya koyar ve onunla mücadele ederiz.”

Soner Yalçın ve aveneleri kaçak dövüşüyor… Ayak yapmayı bırakın da cevap verin!

Bu örnekleri artırmamız mümkündür fakat bugünkü konumuza dönelim...

Mustafa Kemal’den alıntı yaptığını iddia eden sobacıoğlu Soner, Kemalistlerin dikkatini çekerek halk tarafından da arzulanan Yeni Anayasa’nın engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Fakat bir kez daha soruyoruz, eğer azıcık dürüstsen, azıcık cesursan, azıcık cesursan, azıcık adamlığı varsa demagojiyi, kurusıkı sıkmayı bir kenara bırak da cevap ver!

Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan ile sıkı ve samimi ilişkileri bulunan, PKK için ‘terör örgütüdür’ diyemeyen, Öcalan’ın yazdığı kitapları bizzat kaleme alan bir kısmına da danışmanlık yapan Yalçın Küçük’ün bu tutumu hakkında ne düşünüyorsun, neden karşı çıkmıyorsun. Yoksa bu konuda da mı aynı düşünüyorsun?

Bugün ve daima ardına sığındığın Mustafa Kemal’e ‘zorba’ diyen kaleme aldığı ‘Kemalist Devrim’ kitabının 81.sayfasında “Mustafa Kemal milli burjuva devriminin önderlerindendir ve kurtuluş savaşından sonra da Kemalist diktatörlüğünün başıdır” ifadelerini kullanan Doğu Perinçek senin hocan mı onun hakkında ne düşünüyorsun. Neden bu ifadeleri bugüne kadar reddetmedin? Bunlar nasıl kirli ilişkilerdir? Mevcut bulunduğun durumda Vatanseverleri ve Kemalist düşüncedeki insanları, dinamiklerini diri tutmak adına mı aldatıyorsun?

Sana soruyoruz Soner Yalçın!

PKK sence terör örgütü müdür? Mustafa Kemal ‘zorba’ mıdır?

Lütfen azıcık dürüst ol da topu taça atmaktan vazgeç. Her gün siten üzerinden mantık dışı olarak Akit’i karalamak ile bu sorulardan kaçamazsın…

Öte yandan köşe yazılarında ‘olağanüstü’ şeyler vadederek para kazanan sobacıoğlu Soner, bir içeriği yüzünden ceza aldı.

Köşesinde Kıvanç Tatlıtuğ ile anne babası Nurten-Erdem Tatlıtuğ'u ABD'deki "Burç Tarikatı"nın lideri Ahmet Hulusi'nin müritleri gibi tanıtan sobacıoğlu Soner, tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Aile, Yalçın'a geçen 31 Mart'ta yayımlanan "Hakikat" başlıklı yazısı nedeniyle dava açmıştı. Önceki gün görülen karar duruşmasında ailenin avukatı, "Köşesinde 'Kozmik Şeyh' başlığıyla, satmayan 'Efendi 2' kitabının satışı için Kıvanç Tatlıtuğ'un şöhretini kullanan davalı, hem kazanç elde etmiş hem de Tatlıtuğ ailesini bu şeyhin mensubu gibi göstererek derinden üzmüştür" dedi. Mahkeme de hakkında 70 bin liralık dava açılan Yalçın'ı, aileye 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.