Soba gazından zehirlenen yaşlı kadın öldü

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz mahallesi 37. Sokakta meydana geldi. Evde tek başına bulunan 73 yaşındaki Emine Çevik, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

