Sniper görüntülerini yayınladılar...

Suriye'deki Muhalif gruplar arasında askeri gücü en yüksek olan Tahrir'uş Şam bir propaganda filmi yayınlayarak sniper operasyonlarını yayınladı. Kısa film'de sniper tim'lerinin nasıl kamufule olduğunu, hedefleri nasıl seçtiğini ve ne şekilde saldırı gerçekleştiğini paylaştı.



Video'da tim'lerin bir yada iki kişi kamufule olup hedefi saatlerce beklediği anlatılırken, hedefte olan kişilerin en yüksek rütbelisi ve hedefe en belirgin olanının seçildiği aktarılıyor. Keskin nişancı atışlarında grupta yer alan en yetkili, önemli yada rütbeli kişiler tercih ediliyor.

ıslahhaber