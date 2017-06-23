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Sneijder'in sonunda sabrı taştı!

26 Haziran’da kampa katılması istenen Hollandalı yıldız “Eğer yeni sezon planlarınızda yer almıyorsam kampa katılmak yerine ailemle geleceğim adına karar almalıyım” mesajı yolladı.

23 Haziran 2017 Cuma 10:58
Sneijder'in sonunda sabrı taştı!

Wesley Sneijder, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili kararın bir an önce verilmesini istedi. Yönetimin '26 Haziran'da kampa katıl' çağrısı yaptığı Hollandalı yıldızın, karşılık olarak, "Bu tarihe kadar hakkımda bir karara varın. Eğer gelecek planlarında yer almıyorsam kampa katılmak yerine ailemle geleceğim adına karar almalıyım" yanıtını verdiği belirtiliyor. Öte yandan Sneijder'in menajeri Guido Albers'in de İstanbul'a geldiği öğrenildi. Albers'in Başkan Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile görüşerek, ayrılık olması halinde bunun nasıl gerçekleşeceğini masaya yatıracağı bildirildi.
 
ROBERTO MANCİNİ ÇAĞIRIYOR
 
Galatasaray'dan yılda 4.5 milyon euro'ya yakın para kazanan 33 yaşındaki maestronun, serbest kalma bedeli 7.5 milyon euro. Albers'in yönetimden indirim istemesi bekleniyor. Wesley ile Kanada'dan Montreal ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin göreve geldiği Rusya'dan Zenit'in yanı sıra başka kulüplerin de ilgilendiği ifade ediliyor. Mancini'nin geçen sezon 33 maçta 5 gol, 17 asistle oynayan eski öğrencisini takımında görmek istediği öğrenildi.
 
BELHANDA'NIN KURBANI!
 
Tudor aynı bölgeye Younes Belhanda'yı istediği için Sneijder'i gözden çıkardı. Hollandalı yıldızın en çok bu duruma içerlediği ifade ediliyor.
 
TAKASA DA GİDEBİLİR!
 
Sneijder'i ilk etapta satarak bonservis geliri elde etmek isteyen yönetimin, talibi çıkmazsa Ajax ile Tete'nin takasında da kullanabileceği dile getirildi..

(Fotomaç)

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 10:58
  1. Galatasaray
  2. Wesley Sneijder
  3. Younes Belhanda
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