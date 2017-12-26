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Sneijder'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 12:22
Sneijder'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

Sneijder'in menajeri Guido Albers, önemli açıklamalarda bulundu.

Albers'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

''Sneijder, Galatasaray'da çok mutluydu. Orada büyük başarılar elde etti ve istemeyerek ayrıldı. Şu anda ise Fransa'da Nice ile yeni bir macera içinde... Galatasaray'ı uzaktan da olsa takip ediyor. Terim'in dönmesinden o da mutlu oldu. Herhangi bir kontakt yok! Sneijder'le Galatasaray'a dönme konusunu hiç konuşmadık. Zaten Türkiye'den bu konuyla ilgili kimse bize ulaşmadı. Herhangi bir kontakt sağlamadık. Şu an Nice'te. Evet, takımın durumu beklentilerin altında ama Sneijder'in oradan ayrılması için Nice'le anlaşma sağlanması lazım. Sonuçta bizim Nice ile sözleşmemiz var.''

(Fanatik)

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 12:22
  1. Guido Albers
  2. Wesley Sneijder
  3. Galatasaray

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