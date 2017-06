Wesley Sneijder'in menajerinden 'ayrılık' açıklaması!

Belhanda transferi sonrasında G.Saray’daki geleceği merak edilen Wesley Sneijder’ın durumuna menajeri Guido Albers açıklık getirdi. Ajanspor’a konuşan Albers “Wesley’nin 1 yıl daha kontratı var. Her zaman söylediğimiz gibi G.Saray’dan ayrılmayı düşünmüyor. Ek izin istediği iddiaları doğru değil. Milli maç oynadı. Bundan dolayı kendisi için belirlenen bir izin süresi vardı. Bu da 15 gün. İzni bittiğinde gelip, çalışmalara başlayacak. Ek izin istemesi söz konusu değil..

"Her şey Galatasaray'a bağlı"



Ben ne Çin ne ABD ne de başka bir ülkeden Wesley için teklif aldım. Böyle bir arayışımız da yok. Wesley’nin takımı G.Saray, kalmak istiyor. Başkanla her ay en az bir kere konuşuyorum. Onun açısından da bir sorun yok. 1 yıl daha sözleşmemiz var. Ve Wesley daha önceden kararlaştırılmış izin süresi bittiğinde gelip, takım çalışmalarına katılacak. Şu anda tatilde.



Eğer bir kulüp onu transfer etmek istiyorsa, önce G.Saray’la konuşmaları gerekir. G.Saray’a bağlı her şey. Onlar teklifi değerlendirme kararı alırlarsa, bu durumda fikrimizi söyleriz” dedi.



‘Sneijder, G.Saray’la Avrupa kupası istiyor’



“Sneijder işini yapıyor; bu sezon G.Saray’ın hem Avrupa’da hem de ligdeki kupa mücadelesi adına elinden gelenin fazlasını yapmak istiyor. G.Saray, Avrupa’da kupa kazanmak isteyen bir takım. Wesley’i de tıpkı bir G.Saray taraftarı gibi bunun gerçekleşmesini istiyor.”



‘Tudor’la sorunu yok’



“Igor Tudor onu seviyor mu bilemem. Ama Wesley Snejder bir futbolcu-teknik direktör ilişkisi çerçevesinde hareket ediyor.”



GuidoAlbers, Sneijder’in G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve hocası Igor Tudor ile ilgili düşüncelerinin ne olduğu ile ilgili de şu açıklamayı yaptı:



“Başkan ‘Wesley’yi seviyor mu?’ bu soruya cevap veremem. Biz profesyonel bir iş yapıyoruz. Duygulardan çok profesyonel sınırlar içerisindeki anlaşmalara bakıyoruz. Burada önemli olan kulüple 1 yıl daha anlaşmamızın olduğu gerçeğidir.



Ayrıca Wesley’nin Tudor’la hiçbir sorunu yok. Tudor onu seviyor mu bilemem. Ama Wesley bir futbolcu-teknik direktör ilişkisi çerçevesinde hareket ediyor. Teknik direktörle problem yaşadığı ya da ona karşı hareket ettiği iddiası doğru değil.