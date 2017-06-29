Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sampdoria Başkanı Sneijder'i resmen açıkladı!

İtalyan ekibi Sampdoria'nın başkanı, Wesley Sneijder'in transferi için görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:08
Sampdoria Başkanı Sneijder'i resmen açıkladı!

İtalya Serie A'da Inter formasıyla harika günler gerçien ve Serie A'nın ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna da ulaşan Sneijder için Sampdoria resmen devreye girdi.

Sneijder'in menajeri Albers ile bugün İtalya'da bir araya gelecek olan Sampdoria yetkilileri, Hollandalı oyuncuya 2+1 yıllık kontrat sunacak. Sneijder'in 2018 Dünya Kupası'nda oynamak istemesini de avantaja çevirmek isteyen Sampdoria, Hollandalı yıldızın Çin ya da Amerika transferlerini pek olası görmüyor.

Transfer çalışmaları hakkında ilk açıklama ise Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero'dan geldi. Sneijder'in transferi ile ilgilendiklerini ifade eden Ferrero, "Sneijder'in transferi için konuşuyoruz, göreceğiz" dedi.

Galatasaray'dan bir yıllık toplam 4.5 milyon kazanan Sneijder'in sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor. Sneijder'in bonservisi için 3 milyon euro talep eden Galatasaray, Hollandalı yıldızı transfer halinde kasasında bir yıl boyunca 7.5 milyon euroyu tutacak.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:08
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
  3. Sampdoria
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alabaş kanserden koruyor!
    1. Alabaş kanserden koruyor!
    2. Türkiye'den Almanya'ya Erdoğan cevabı!
    3. En yüksek IQ ortalamasına sahip 10 ülke
    4. Terör örgütü YPG kendi ipini çekti :..
    5. Van’da korkutan yangın
    6. Irak ordusu, El-Nuri Camisini DEAŞ’tan..
    7. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye..
    8. Üçpınar’da hummalı çalışma
    9. 24 konteyner ve çadır kentlerde 246..
    10. Yiyecekleri karıştırıp bebeğinize..
    11. Mısır'da tüpgaza yüzde 100 zam yapıldı
    12. FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu
    13. Yeni Şakran sahil ve plaj projesinde..
    14. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı
    15. FETÖ'den kız öğrencilere askerle..
    16. Boğulanları kurtarmak yasak!.. İşte..
    17. Uyuşturucuya karşı pedal çevirdiler
    18. Kaldırımları işgal edenlere cezai..
    19. Eski Adalet Bakanlığı çalışanı..
    20. Ahlat’ta engelliler için park alanı..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu
    Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...