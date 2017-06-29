Sampdoria Başkanı Sneijder'i resmen açıkladı!

İtalya Serie A'da Inter formasıyla harika günler gerçien ve Serie A'nın ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna da ulaşan Sneijder için Sampdoria resmen devreye girdi.



Sneijder'in menajeri Albers ile bugün İtalya'da bir araya gelecek olan Sampdoria yetkilileri, Hollandalı oyuncuya 2+1 yıllık kontrat sunacak. Sneijder'in 2018 Dünya Kupası'nda oynamak istemesini de avantaja çevirmek isteyen Sampdoria, Hollandalı yıldızın Çin ya da Amerika transferlerini pek olası görmüyor.

Transfer çalışmaları hakkında ilk açıklama ise Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero'dan geldi. Sneijder'in transferi ile ilgilendiklerini ifade eden Ferrero, "Sneijder'in transferi için konuşuyoruz, göreceğiz" dedi.

Galatasaray'dan bir yıllık toplam 4.5 milyon kazanan Sneijder'in sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor. Sneijder'in bonservisi için 3 milyon euro talep eden Galatasaray, Hollandalı yıldızı transfer halinde kasasında bir yıl boyunca 7.5 milyon euroyu tutacak.