Sneijder'i beklerken Emenike ile karşılaştılar
Havalimanı'nda Wesley Sneijder'ı karşılamaya gelen Galatasaraylı taraftarların tesadüfen Yunanistan'dan dönen Emmanuel Emenike ile karşı karşıya gelmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:09
Yunan ekibi Olympiakos için sağlık kontrolünden geçtikten sonra Türkiye’ye geri gelen Emenike, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kötü bir sürprizle karşılaştı.
Nijeryalı golcü, Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Wesley Sneijder'i karşılamaya gelen sarı-kırmızılı taraftarların arasında kaldı.
Hollandalı oyuncuyu beklerken bir anda karşılarında Emenike'yi gören sarı-kırmızılı taraftarlar, "Aziz Yıldırım şike yapsana tezahüratında bulundu. Bu tezahürata Emenike'nin gülerek karşılık vermesi dikkati çekti.