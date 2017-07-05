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Sneijder'i beklerken Emenike ile karşılaştılar

Havalimanı'nda Wesley Sneijder'ı karşılamaya gelen Galatasaraylı taraftarların tesadüfen Yunanistan'dan dönen Emmanuel Emenike ile karşı karşıya gelmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:09
Sneijder'i beklerken Emenike ile karşılaştılar

Yunan ekibi Olympiakos için sağlık kontrolünden geçtikten sonra Türkiye’ye geri gelen Emenike, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kötü bir sürprizle karşılaştı.

Nijeryalı golcü, Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Wesley Sneijder'i karşılamaya gelen sarı-kırmızılı taraftarların arasında kaldı.

Hollandalı oyuncuyu beklerken bir anda karşılarında Emenike'yi gören sarı-kırmızılı taraftarlar, "Aziz Yıldırım şike yapsana tezahüratında bulundu. Bu tezahürata Emenike'nin gülerek karşılık vermesi dikkati çekti.

Olympiaskos ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Emeniketesadüfen Galatasaraylı taraftarların arasında kaldı.
Olympiaskos ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Emeniketesadüfen Galatasaraylı taraftarların arasında kaldı.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:09
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Türkiye
  4. Atatürk
  5. Atatürk Havalimanı
  6. Yunanistan
  7. Hollanda
  8. Nijerya
  9. Galata
  10. Nijer
  11. Aziz Yıldırım
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