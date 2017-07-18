''Sneijder'e karşı oynayamadığım için üzgünüm''

Sneijder'in Galatasaray'dan gönderilmesine şaşıran İran asıllı hücum oyuncusu, "Sneijder benim idolüm. Inter'de oynadığından beri onun hayranıyım. 2010'da Inter'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdığında Altın Top'u hak etti ama ne yazık ki Messi'ye verdiler ve bu durum hiç hoşuma gitmedi. Bize karşı oynamadığı için takım olarak mutluyuz ama ben kişisel olarak üzgünüm çünkü hayran olduğum bir oyuncuya karşı oynama fırsatını kaçırdım." dedi.

İKİNCİ MAÇ İÇİN DE İDDİALILAR

Yıllık sadece 70 bin Euro'ya Östersunds forması giyen Ghoddos, "İyi hazırlandık. Galip geleceğimize inanıyorduk. Maç boyu üstün olan, pozisyonlara giren taraf bizdik ve galibiyeti hak ettik. Elbette 2-0 gibi net bir skoru maçtan önce kimse tahmin edemezdi. Rövanşta bu avantajı korumak için elimizden geleni yapacağız." diyerek tur şansları olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFE GELİRSE...

Ghoddos'a son olarak Türkiye'den transfer teklifi alması halinde ne yapacağını sorduk ve şu cevabı aldık: "Şu an Östersunds'ta mutluyum. Ama Türkiye, kariyerim için iyi bir basamak olur. Doğru zamanda doğru teklifin gelmesi çok önemli. Tabii ki Türkiye'de oynamak isterim, harika olur."

Kaynak:Sabah