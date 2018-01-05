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Sneijder'den sürpriz karar...

Galatasaray'dan ayrılıp Nice'e transfer olan Wesley Sneijder'in Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinedn Al-Gharafa'ya transfer olacağı iddia edildi.

05 Ocak 2018 Cuma 10:34
Sneijder'den sürpriz karar...

Hollanda basınından Sneijder ile ilgili bir iddia daha geldi.

De Telegraaf'ın haberine göre; Wesley Sneijder, Bülent Uygun'un çalıştıracağı Katar ekibi Al-Gharafa ile 1,5 yıllığına anlaştı. Anlaşmayı duyuran Hollanda basını, Bülent Uygun'un bu transferi çok istediğini ve Sneijder ile özel bir görüşme yaptığını haberin detaylarına taşıdı.

Bu sezon Nice formasıyla Fransa Lig 1'de 5 maça çıkan Sneijder, gol veya asist yapamadı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:34
  1. Sneijder
  2. De Telegraaf
  3. Bülent Uygun
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