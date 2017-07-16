Sneijder sonrası Galatasaraylılar kombinelerini iptal etmeye başladı
Galatasaray'da Sneijder'in ayrılığı ve Östersunds maçındaki sonuç kombine satışlarını olumsuz etkiledi.16 Temmuz 2017 Pazar 11:01
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan yıldız transferler taraftarın kombine satışlarına ilgi göstermesini sağlamıştı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar 22 binin üzerinde kombine satın alırken, yaşanan Wesley Sneijder krizi ve UEFA'da alınan Östersunds mağlubiyeti bu durumu kötü etkiledi.
Yaklaşık 400 taraftarın kombinesini iptal ettiği öğrenildi.