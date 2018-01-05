Sneijder resmen Al Gharafa'da
Türk teknik adam Bülent Uygun'un görev yaptığı Katar ekibi Al Gharafa, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'i transfer ettiğini duyurdu.05 Ocak 2018 Cuma 19:10
Sezon başında Galatasaray ile yollarını ayırarak Fransa Ligi ekiplerinden Nice'e transfer olan Sneijder, Fransız ekibinde istediği forma şansını bulamadı. Yıldız oyuncu 8 maçta Nice forması giyerken, toplamda 645 dakika sahada kalabildi.
Katar ekibi Al Gharafa, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı.