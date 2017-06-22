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Sneijder o külüplerle görüşüyor

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde ayrılacağı konuşulan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in transfer görüşmesi yaptığı kulüpler ortaya çıktı.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:43
Sneijder o külüplerle görüşüyor

Younes Belhanda transferi sebebiyle takımdan ayrılacağı konuşulan Wesley Sneijder'in transfer görüşmesi yaptığı takımların isimleri ortaya çıktı. Futbol hayatına MLS'te devam edeceği iddia edilen Sneijder için menajeri Guido Albers'in Los Angeles Galaxy ve Montreal Impact takımlarıyla temasta olduğu aktarıldı.

Avrupa'nın önemli haber ajanslarından ESPN'e de yansıyan haberlerde Sneijder'in muhtemel adresi için özellikle Montreal Impact üstünde durulurken Didier Drogba'nın da bu takımda 1.5 yıl oynadığının altı çizildi.

Igor Tudor ne düşünüyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, NTV Spor'da katıldığı programda Belhanda ve Sneijder'in aynı tip oyuncular olduğu ve birlikte oynama ihtimalleri hakkında yorumlarda bulunmuştu.

"İyi oyuncuları bir arada oynatabilirsin. Sistemimiz geride 4'lü defans, geri kalanı ise oyuncu kalitemize göre oluşturacağız. Bir tane üst düzey stoper istiyoruz. Çok kaliteli bir forvet. 15-20 tane gol atan forvet almalıyız"

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:43
  1. Wesley Sneijder
  2. Galatasaray
  3. Hollanda
  4. Younes Belhanda
  5. Montreal Impact
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