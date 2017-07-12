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Sneijder krizinin perde arkası!

Galatasaray'da Sneijder krizinde perde yavaş yavaş aralanıyor.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:49
Sneijder krizinin perde arkası!

Geçtiğimiz günlerde apar topar Slovakya'ya giden ve 1 gece kalıp tekrar İstanbul'a dönen Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Tudor'un yaptığı görüşmenin detaylarına ulaşıldı.

Buna göre, Sarı-Kırmızılılar'ın patronu taraftar baskısını göz önünde bulundurarak Hırvat hocaya son bir kez daha, "Sneijder'i takıma kazandırman mümkün mü?" sorusunu yöneltti.

'HAKSIZLIK OLUR'

Ancak bu soruya Tudor bir kez daha olumsuz karşılık verdi. Takımın topbaşı yaptığı periyotta Hollandalı futbolcunun İbiza'da restoranıyla meşgul olduğunu hatırlatan Hırvat teknik adam, "Kendisinin ekstra izin periyodunda çalışmadığı da ortada. Kampın en önemli sürecini kaçırdı. Arkadaşlarının fizik-kondisyon olarak çok gerisinde olduğu da kesin. Onları yakalaması, dolayısıyla bu takımda direkt oynaması mümkün değil. Bu, sorunsuz ve çok yoğun bir tempoda çalışan arkadaşlarına da haksızlık olacaktır. Yedek kalması da onu hep huzursuz eder" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hocasından Sneijder ile ilgili görüş alan Başkan Dursun Özbek'in de fikrinin böylece netleştiği öğrenildi.

Galatasaray'ın patronunun Hollandalı'nın menaceriyle kapalı kapılar ardından her gün uzun süren temaslar kurduğu ve krizin gelecek haftaya sarkmadan biteceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:49
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