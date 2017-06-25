Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sneijder için kader günü!

Galatasaray ile sözleşmesi devam eden ancak ayrılacağı söylenen Wesley Sneijder'in durumu yarın netlik kazanacak.

25 Haziran 2017 Pazar 11:58
Sneijder için kader günü!

Galatasaray'da, milli futbolcular için verilen ekstra izin yarın sona erecek ve takım tam kadro olarak çalışmalara başlayacak. Ancak Sneijder'in burada yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

Ajax iddiası

Galatasaray'la yollarının ayrılması yüksek bir olasılık olarak görünen Wesley Sneijder, yarın akşam İstanbul'a gelip çalışmalara katılmazsa bu durum Galatasaray'la ipleri kopardığı şeklinde yorumlanacak.

Bu arada Hollanda'dan yayın yapan soccernews.nl internet sitesi de, Sneijder ve De Jong'un Galatasaray'dan ayrılmaları durumunda Ajax'ın seçebileceklerini dile getirdi. Her iki oyuncunun da eski kulüplerine dönebileceği ifade edilirken, Sneijder ve De Jong'un yıllık ücretlerinde indirime gitmeleri gerektiği de vurgulandı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 11:58
  1. Galatasaray
  2. Wesley Sneijder
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rejim güçleri El Bab'a sızmaya çalıştı
    1. Rejim güçleri El Bab'a sızmaya çalıştı
    2. Göstericiler üsse girmek istedi!..
    3. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Mutsuzum..
    4. Trump'tan büyük saygısızlık! 21 yıllık..
    5. Yalçın Topçu: Öleceksek adam gibi..
    6. El Bab'da bayram...
    7. Bakan müjdeyi verdi! 3 yeni havalimanı..
    8. AB en fazla aracı Türkiye'den alıyor
    9. Askeri konvoyun geçişi sırasında..
    10. Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması!
    11. Rusya'ya kavun ihracatı arttı
    12. Baharat ihracatında liderlik Ege'de
    13. Araplar Türk çikolatasına doyamadı
    14. Kastamonu'da patlama!
    15. Heyelanın yuttuğu köyden 24 ceset..
    16. Bursa’da korkutan balık ölümleri
    17. Müjde! Okullarda mescit ve abdesthane...
    18. Yeni parti kuracaklar mı? İşte cevabı...
    19. Galatasaray, Katarlı Roberto Carlos'u..
    20. Bayram capsleri sosyal medyayı salladı!
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali