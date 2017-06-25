Sneijder için kader günü!

Galatasaray'da, milli futbolcular için verilen ekstra izin yarın sona erecek ve takım tam kadro olarak çalışmalara başlayacak. Ancak Sneijder'in burada yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

Ajax iddiası

Galatasaray'la yollarının ayrılması yüksek bir olasılık olarak görünen Wesley Sneijder, yarın akşam İstanbul'a gelip çalışmalara katılmazsa bu durum Galatasaray'la ipleri kopardığı şeklinde yorumlanacak.

Bu arada Hollanda'dan yayın yapan soccernews.nl internet sitesi de, Sneijder ve De Jong'un Galatasaray'dan ayrılmaları durumunda Ajax'ın seçebileceklerini dile getirdi. Her iki oyuncunun da eski kulüplerine dönebileceği ifade edilirken, Sneijder ve De Jong'un yıllık ücretlerinde indirime gitmeleri gerektiği de vurgulandı.