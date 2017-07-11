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Sneijder Dursun Özbek'i çıldırttı

Galatasaray’da Sneijder krizi her geçen gün tırmanıyor. Deneyimli oyuncunun önceki akşam yaptığı ve taraftarın büyük destek verdiği paylaşımın Başkan Dursun Özbek’i inanılmaz sinirlendirdiği, “Bu şekilde karşı karşıya gelmek, buna zemin hazırlamak hiç yakışmadı” yorumunu yaptığı öğrenildi.

11 Temmuz 2017 Salı 09:39
Sneijder Dursun Özbek'i çıldırttı

Galatasaray’da neredeyse yeni transferleri bile gölgede bırakan Sneijder krizinde sular durulmuyor...

Fanatik'te yer alan habere göre; Hollandalı oyuncunun, ‘Taraftarın desteğini tamamen arkasına alma amaçlı’ olarak yorumlanan sosyal medya paylaşımları ve işi bu boyuta taşıması, Başkan Dursun Özbek’i kelimenin tam anlamıyla çıldırttı.

“Galatasaray’da kalıyorum. Yarın, önce sağlık kontrolü sonra Florya’da idman” ifadelerini kullanan Sneijder için Aslan’ın patronunun, “Zaten Florya’da çalışıyordu. Bunu yeni bir şey gibi sunması, bu konuyu taraftarların duyguları üzerinden gündemde tutması, farklı tartışma mecraları açması ne onun kariyerine ne de bizim ona karşı iyi niyetimize yakışıyor” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

  • Menajeri aracılığıyla Hollandalı futbolcunun mutlaka uyarılacağı ve bu tip platformlar üzerinden mesaj vermemesinin isteneceği de gelen haberler arasında.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 09:39
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