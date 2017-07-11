Sneijder Dursun Özbek'i çıldırttı

Galatasaray’da neredeyse yeni transferleri bile gölgede bırakan Sneijder krizinde sular durulmuyor...

Fanatik'te yer alan habere göre; Hollandalı oyuncunun, ‘Taraftarın desteğini tamamen arkasına alma amaçlı’ olarak yorumlanan sosyal medya paylaşımları ve işi bu boyuta taşıması, Başkan Dursun Özbek’i kelimenin tam anlamıyla çıldırttı.

“Galatasaray’da kalıyorum. Yarın, önce sağlık kontrolü sonra Florya’da idman” ifadelerini kullanan Sneijder için Aslan’ın patronunun, “Zaten Florya’da çalışıyordu. Bunu yeni bir şey gibi sunması, bu konuyu taraftarların duyguları üzerinden gündemde tutması, farklı tartışma mecraları açması ne onun kariyerine ne de bizim ona karşı iyi niyetimize yakışıyor” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.