Wesley Sneijder ayrılık gerekçesini açıkladı

Wesley Sneijder Galatasaray Kulübü’yle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Hollandalı yıldız Türkiye'den ayrılmadan ayrılık sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Galatasaray'da bazı sorunlar yaşadığını söyleyen Sneijder, "Bunlar üzerine konuşmaya çok gerek yok artık buradan gidiyorum" dedi.

Tudor'la ilgili de konuşan Hollandalı futbolcu, "Her teknik direktörün seçimleri vardır. Tudor da tercihini benim gitmem şekilde kullandı. buna Saygı duyuyorum" dedi.

Sneijder, kendisinin giydiği 10 numaranın Belhanda'ya verilmesi üzerien sorulan bir soruya da, "10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi Tudor'un tercihiydi. Belhanda çok kaliteli bir futbolcu" açıklamasında bulundu...

Sneijder Galatasaray'da en unutmadığı anıyla ilgili sorulan soruya da, "Benim Galatasaray kariyerimde birçok anım var. 'Juventus maçında attığım gol en iyisiydi' diye ayıramam. Galatasaray'da önemli başarılar yaşadık, kupalar kazandık. Şu an gelecekle ilgili bir planım yok" diyerek sözlerini tamamladı...