Sneijder açıkladı! Volkan Demirel...

Teknik Direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Katar'ın Al Gharafa takımında oynayan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Katar basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarını kızdıracak flaş bir itirafta bulundu... İşte o detaylar...

Inter'den Galatasaray'a transferi öncesinde Liverpool gibi liglerinde dördüncülük, beşincilik için oynayan kulüplerin kendisini istediğini belirten Sneijder, "Şampiyonluklar kazanmak için oynamalıydım. Bunu Liverpool'dan çok G.Saray'da yapabileceğimi hissettim" dedi.

Hollandalı maestro en iyi golünün sorulması üzerine, "Milli takımda Berzilya'ya golüm önemliydi ama en iyi golümü Fenerbahçe'ye attım, Volkan Demirel'e attım" yanıtını verdi. Sneijder, Galatasaray kariyerinin unutulmaz olduğunu da anlattı.

Hollanda futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan Wesley Sneijder, "Galatasaray'da harika zamanlar geçirdim. Benim için paha biçilmez bir deneyim oldu" dedi. Wesley Sneijder, en iyi dönemini ise İnter'de geçirdiğini ekledi.