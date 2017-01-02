Snapdragon 835'in detayları belli oldu

Qualcomm'un tepe seviyelerde kullanmayı hedeflediği yeni yonga seti Snapdragon 835'e dair detaylar belli olmaya başladı. Bu hafta Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2017 Fuarı'nda tanıtılması beklenen Snapdragon 835'in selefi 820'ye oranla yüzde 27 daha performanslı olacağı ifade ediliyor.



10 nm üretim teknolojisiyle üretilmesi beklenen 835, X16 LTE modeme sahip olacak. Yeni işlemcinin Kryo 280 çekirdeklerini destekleyeceği ve Adreno 540 grafik işlemcisiyle selefinden 60 kata kadar daha fazla renk destekleyebileceği ifade ediliyor. Ayrıca render performansı da yüzde 25 daha iyi olacak.



Snapdragon 835'in en önemli özelliklerinden biriyse 60 fps'de 4K videoyu destekleyebiliyor olması. Böylece 30 fps'ye göre çok daha akıcı bir görüntü elde edilebilecek. Yeni işlemcide Qualcomm'un Quick Charge 4.0 desteği de bulunacak. Bu yeniliğin, 5 dakikalık şarj ile 5 saat kullanım sunacağı ifade ediliyor.















