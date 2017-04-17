Snapchat’i siliyorlar

Getirdiği yeniliklerle gençlerin büyük ilgisini toplaya sosyal medya platformu Snapchat, CEO’sunun yaptığı açıklama sonrası büyük darbe aldı. Popüler özelliklerinin de Facebook tarafından kopyalanması ile birlikte ciddi sıkıntı yaşayan platform, yeni bir büyüme politikası izleme yoluna gitti. Bu uygulama neticesinde hisselerini halka arz ederek, dünya çapında büyümeyi hedeflediğini açıkladı.

Lakin sosyal medya platformunun CEO’su Evan Spiegel'in 2015'te yaptığı açıklama, Hindistanlı kullanıcıların uygulamayı telefonlarından silmelerine neden oldu. CEO, yaptığı açıklamada "Bu uygulama sadece zengin insanlar içindir. Hindistan ve İspanya gibi yoksul ülkelere yayılmak istemiyorum" şeklinde ifadelere yer verdi ve bunun etkisi Hindistan’da büyük oldu. Ayrıca şirketin eski çalışanı Anthony Pompliano, kullanıcı metriklerinin sahte olduğu iddiasıyla Snapchat’e bazı bölümleri halka açık bir şekilde dava açtı. Darbe üstüne darbe yiyen platform, açılan davada yer alan iddiaları yalanladı fakat Spiegel'in yaptığı açıklama büyük tepki çekmek için yeterli oldu.

Söz konusu ülke vatandaşları kendilerine hakaret edildiği gerekçesi ile telefonlarından uygulamayı bir bir silmeye başladı ve #UninstallSnapchat hastagi ile sosyal medya platformlarında uygulamayı neden sildiklerini anlatan vatandaşlar duruma olan tepkilerini göstermeye çalıştı.

(Yeni Şafak)