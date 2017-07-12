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Snapchat hisseleri ilk halka arz fiyatının altına indi

Dünyaca ünlü mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan "Snap" adlı firmanın hisseleri şirketin ilk halka arz edildiği fiyatın altına geriledi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:33
Snapchat hisseleri ilk halka arz fiyatının altına indi

New York borsasında işlem gören Snap firmasının hisse başına değeri bugün 15,44 dolara kadar gerilerken, yüzde 8,9 kayıpla 15,47 dolardan günü tamamladı.

Böylece, Snap'in hisse değeri 17 dolar olan ilk halka arz edildiği fiyatın (IPO) altına düştü. Ayrıca, firmanın piyasa değeri de 18 milyar dolara geriledi.

2 Mart'taki IPO'sunda firmanın hisseleri 17 dolardan satışa sunulduktan sonra 2 saat içinde 25,75 dolara çıkarak yüzde 51 prim yapmıştı.

Aynı gün, Snap'in piyasa değeri yaklaşık 36 milyar dolar olurken, şirket piyasa değeri 11 milyar doları bulan Twitter'ı geride bırakmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:33
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