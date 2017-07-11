Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

SMMMO’da ‘Kayıt Dışı İstihdam’ semineri

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından ‘Kayıt dışı istihdam sahte iş yeri ve sahte sigortacılık’ ile ilgili bir seminer düzenlendi.

11 Temmuz 2017 Salı 20:01
SMMMO’da ‘Kayıt Dışı İstihdam’ semineri

Van SMMMO konferans salonunda düzenlenen seminere Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Şahin, SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy ve oda üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, yaptıkları çalışmalarla ilgili çeşitli bilgiler vererek, seminerin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra konuşan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, Türkiye’de sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğunu belirterek, “Devlet bu güvenliği sağlayacak, gerekli tedbirleri alır. Çalışmaya başlayan herkes sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Sosyal güvenlik bu kadar önemli olmasına rağmen maalesef vatandaşlarımızın bir kısmının sosyal güvenliği bulunmamakta ve vatandaşlarımız birçok yardım ve haktan mahrum kalmaktadır. İşveren açısından baktığımızda ise kayıt dışı istihdam büyük ölçüde haksız rekabete neden olmakta ve ekonomik işleyişi olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

Kayıt dışı istihdam tespit edilen işletmelere yapılan denetimler sonucunda yüksek tutarda idari para cezaları ve iş yerinin kapanma riskinin olduğunu ifade eden Müdür Göksoy, Türkiye’de kayıt dışı istihdamla mücadele anlamında ciddi mesafe kat edildiğini de sözlerine ekledi.

Seminer, konuya ilişkin detayların paylaşılması ile devam etti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 20:01
  1. Türkiye
  2. Mali
  3. İbrahim Şahin
  4. SGK
  5. Van
  6. Çal
  7. Ab
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO gemileri denize indi... Hedef'te Rusya mı var?
    1. NATO gemileri denize indi... Hedef'te..
    2. Yakalanan 2 DAEŞ'li için Türkiye'ye..
    3. Leşker-i Tayyibe, saldırı iddialarını..
    4. En çok Müslüman kadınlara saldırıyorlar
    5. Teröristbaşı Gülen’in avukatı böyle..
    6. Kerkük'teki Araplardan çağrı geldi: O..
    7. Katar'dan Filistin açıklaması
    8. Çipras Türkiye'nin hakkı olan gaz..
    9. İslam işbirliği polis merkezi..
    10. Şırnak'ta şehitler için anlamlı etkinlik
    11. 15 Temmuz'dan sonra gelen rütbe: Tuğbay
    12. Özel harekatçılar darbecileri böyle..
    13. PYD'den Türkiye'deki Kürtlere küstah..
    14. Timsah Djiku’dan vazgeçti
    15. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    16. Prof.Dr. Mustafa Karataş “Her çocuğun..
    17. Aydınspor 1923 kongresi çıkan olaylar..
    18. Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
    19. Kaymakam Dundar’dan şehit ailesine..
    20. Issiar Dia’dan resmi imza
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!