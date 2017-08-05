Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Slime hamuru nasıl yapılır?

Son zamanlarda büyük küçük demeden herkesin eğlencesi haline gelen slime'ı (slaym) hamuru evde kendiniz de yapabilirsiniz

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:16
Slime hamuru nasıl yapılır?

Çocukken oynadığımız oyun hamurlarını herkes bilir. Bu oyun hamurlarının farklı bir versiyonu çıktı ve her yaştan insanın ilgi odağı oldu. Slime, aslında hamurdan biraz daha yumuşak ve yapışmayan bir yapıya sahip. Oyuncak mağazalarında bulabileceğiniz slime'ları isterseniz kendiniz evde de yapabilirsiniz.

Slime (Slaym) nedir? 

Slime tutkal, su, boraks birleşimiyle elde edilen bir eğlence hamurudur.

Slime nasıl yapılır?

Malzemeler
1/2 su bardağı tutkal
1/2 su bardağı sıcak su
Gıda boyası (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı boraks tozu
 
Yapılışı

1 yemek kaşığı boraksı, 1 su bardağı sıcak suyun içine koyup, iyice karıştırın. Boraks tozu tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Başka bir kavanoza, 1/2 su bardağı tutkalı ve sıcak suyu karıştırın. Bunu sulu bir yapışkan üretmek için yapıyoruz. Hazırladığımız tutkallı suya, istediğiniz renkte gıda boyası ya da sim ekleyebilirsiniz. Geniş bir kavanozun içinde, ilk olarak hazırladığımız boraks karışımı ile tutkallı karışımı birleştirin. Ve iyice karıştırmaya devam edin. 30 dakika sonra slime hazır hale gelmiş olacak. Hazırladığınız slime katı olursa biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Eğer slime sıvı olduysa karışıma biraz daha boraks ekleyin. 
 
Boraksız slime nasıl yapılır?

2 ya da 1/4 su bardağı mısır nişastasını, 1/2 su bardağı şampuanı ve 6 yemek kaşığı suyu iyice karışıtırın. İstediğiniz renkte sıvı ya da gıda boyası eklebilirsiniz.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:16
  1. boraks
  2. slime
  3. slime nasıl yapılır
  4. YAŞAM Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü Samaras bombası
    1. TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü..
    2. Topuk dikeni ve belirtileri nedir?
    3. Dursun Özbek'ten Fatih Terim hamlesi
    4. Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı..
    5. Adana'da yatak odasında uyuyakalan..
    6. Balıkesir'de dünyanın en küçük..
    7. Büyük oyun: Amerika, Rusya ve İran...
    8. Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem..
    9. Bakan duyurdu... 'Yağmur başlıyor'
    10. Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba..
    11. Hasan Ruhani için örtündü!
    12. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lens geldi,..
    13. Galatasaray şimdi de Juventus'lu..
    14. Burası Fethiye Körfezi… 15 yıl ömür..
    15. Putin'den 'adaylık' talebine sürpriz..
    16. Güney Afrika'da şok görüntüler! Diri..
    17. Oramiral Kösele emekliliğini istedi
    18. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
    19. Beşiktaş'ın yıldızı Süper Kupa maçında..
    20. Otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...