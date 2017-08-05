Slime hamuru nasıl yapılır?

Çocukken oynadığımız oyun hamurlarını herkes bilir. Bu oyun hamurlarının farklı bir versiyonu çıktı ve her yaştan insanın ilgi odağı oldu. Slime, aslında hamurdan biraz daha yumuşak ve yapışmayan bir yapıya sahip. Oyuncak mağazalarında bulabileceğiniz slime'ları isterseniz kendiniz evde de yapabilirsiniz.

Slime (Slaym) nedir?

Slime tutkal, su, boraks birleşimiyle elde edilen bir eğlence hamurudur.

Slime nasıl yapılır?

Malzemeler

1/2 su bardağı tutkal

1/2 su bardağı sıcak su

Gıda boyası (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı boraks tozu



Yapılışı

1 yemek kaşığı boraksı, 1 su bardağı sıcak suyun içine koyup, iyice karıştırın. Boraks tozu tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Başka bir kavanoza, 1/2 su bardağı tutkalı ve sıcak suyu karıştırın. Bunu sulu bir yapışkan üretmek için yapıyoruz. Hazırladığımız tutkallı suya, istediğiniz renkte gıda boyası ya da sim ekleyebilirsiniz. Geniş bir kavanozun içinde, ilk olarak hazırladığımız boraks karışımı ile tutkallı karışımı birleştirin. Ve iyice karıştırmaya devam edin. 30 dakika sonra slime hazır hale gelmiş olacak. Hazırladığınız slime katı olursa biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Eğer slime sıvı olduysa karışıma biraz daha boraks ekleyin.



Boraksız slime nasıl yapılır?

2 ya da 1/4 su bardağı mısır nişastasını, 1/2 su bardağı şampuanı ve 6 yemek kaşığı suyu iyice karışıtırın. İstediğiniz renkte sıvı ya da gıda boyası eklebilirsiniz.